Фигуристка Медведева попала в анонс Олимпийских игр-2026

Фотографию Медведевой, сделанную во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, разместили на странице с превью к соревнованиям по фигурному катанию. На турнире в Южной Корее спортсменка завоевала две серебряные медали. Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Скриншот с официального сайта Олимпийских игр 2026 года

24 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня без упоминания победительницы женских соревнований, россиянки Анны Щербаковой. В фотогалерее она была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Щербакова отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».