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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об ухудшении состояния Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова ухудшилось.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канала Mash, 45-летнего бывшего фигуриста подключили не только к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но и к аппарату для насыщения крови кислородом. У мужчины диагностирована прогрессирующая пневмония, интоксикация организма и сепсис. Уточняется, что его перевели в спецклинику.

Хореограф Илья Авербух рассказал газете «Спорт-Экспресс», что Костомарова перевели в медицинский центр «Коммунарка». Он отметил, что ситуация очень сложная.

Ранее во вторник, 10 января, появилась информация, что Костомаров попал в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский подтвердил подключение спортсмена к ИВЛ, добавив, что медики исключили наличие у него коронавируса.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду, дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру.

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