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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Костомарову проводят экстренную процедуру ЭКМО в «Коммунарке»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров уже находится в больнице в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский заявил РИА Новости, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позже другой источник сообщал о планах его перевода в «Коммунарку». В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«В начале шестого Костомарова привезли в “Коммунарку”. Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», — сказал собеседник агентства.

ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация, инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека, при этой процедуре кровь забирается из организма, проходит через оксигенатор. ЭКМО предназначено для того, чтобы дать возможность справиться с возникшим тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе паре две победы на чемпионатах мира и по три на чемпионатах Европы, первенствах России и в Финалах Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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