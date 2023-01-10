Источник: Костомарову проводят экстренную процедуру ЭКМО в «Коммунарке»

Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский заявил РИА Новости, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позже другой источник сообщал о планах его перевода в «Коммунарку». В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«В начале шестого Костомарова привезли в “Коммунарку”. Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», — сказал собеседник агентства.

ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация, инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека, при этой процедуре кровь забирается из организма, проходит через оксигенатор. ЭКМО предназначено для того, чтобы дать возможность справиться с возникшим тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.