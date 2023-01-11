ВЦИОМ: россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года

Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4%).

Также по 2% опрошенных проголосовали за фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову.

Согласно результатам исследования, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.