У заслуженного тренера РФ Мишина жар и подозрение на пневмонию

По его словам, у него есть жар, но нет температуры. Мишин отметил, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов.
«Врачи говорят: “Лечись”, а я подозреваю, что в очередной раз выживу», — добавил он.
Мишину 81 год. Он работает в Санкт-Петербурге с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, серебряным призером Олимпиады-2018 Михаилом Колядой и другими фигуристами.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B, говорится в сообщении. Экс-партнерша спортсмена Анна Семенович выразила надежду, что Костомаров сможет победить болезнь, а также пожелала ему скорейшего выздоровления.