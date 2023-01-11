У заслуженного тренера РФ Мишина жар и подозрение на пневмонию

По его словам, у него есть жар, но нет температуры. Мишин отметил, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов.

«Врачи говорят: “Лечись”, а я подозреваю, что в очередной раз выживу», — добавил он.

Мишину 81 год. Он работает в Санкт-Петербурге с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, серебряным призером Олимпиады-2018 Михаилом Колядой и другими фигуристами.