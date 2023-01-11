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18:10 (мск), источник: Аргументы и факты

У заслуженного тренера РФ Мишина жар и подозрение на пневмонию

Он рассказал, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов. У тренера фигуристов Алексея Мишина жар, врачи подозревают у него воспаление легких. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

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Источник: Reuters

По его словам, у него есть жар, но нет температуры. Мишин отметил, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов.

«Врачи говорят: “Лечись”, а я подозреваю, что в очередной раз выживу», — добавил он.

Мишину 81 год. Он работает в Санкт-Петербурге с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, серебряным призером Олимпиады-2018 Михаилом Колядой и другими фигуристами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B, говорится в сообщении. Экс-партнерша спортсмена Анна Семенович выразила надежду, что Костомаров сможет победить болезнь, а также пожелала ему скорейшего выздоровления.

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