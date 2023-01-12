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21:01 (мск), источник: Sport24

«Нужно молиться и верить в лучшее». Навка — о состоянии Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

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Источник: Sport24

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с сильным воспалением легких. В тот же день его перевели в больницу в Коммунарке, где начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха на открытом воздухе «Волшебник страны Оз».

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