«Нужно молиться и верить в лучшее». Навка — о состоянии Костомарова

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с сильным воспалением легких. В тот же день его перевели в больницу в Коммунарке, где начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха на открытом воздухе «Волшебник страны Оз».