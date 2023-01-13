Тренер по фигурному катанию Мишин сообщил, что выздоровел и вернулся к работе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин восстановился после болезни и вернулся к тренировкам со своими учениками. Об этом Мишин сообщил ТАСС в пятницу.

В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что тренер заболел после чемпионата России в Красноярске, который проходил в конце декабря.

«Все в порядке, я выздоровел, — сообщил Мишин. — Сейчас у нас тренировка».