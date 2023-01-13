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14:37 (мск), источник: ТАСС

Тренер по фигурному катанию Мишин сообщил, что выздоровел и вернулся к работе

Тренер заболел после чемпионата России в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин восстановился после болезни и вернулся к тренировкам со своими учениками. Об этом Мишин сообщил ТАСС в пятницу.

В среду жена специалиста Татьяна Мишина сообщила ТАСС, что тренер заболел после чемпионата России в Красноярске, который проходил в конце декабря.

«Все в порядке, я выздоровел, — сообщил Мишин. — Сейчас у нас тренировка».

Мишину 81 год, под его руководством тренируются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Михаил Коляда, действующий чемпион России Евгений Семененко.

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