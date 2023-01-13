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14:32 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года пройдет в Челябинске

Челябинск примет чемпионат России в четвертый раз.

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Следующий чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на арене «Трактор». Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Чемпионат пройдет в Челябинске, это решение было принято исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России», — сообщил Коган.

Чемпионат России состоится в Челябинске в четвертый раз.

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