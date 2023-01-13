Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года пройдет в Челябинске
Челябинск примет чемпионат России в четвертый раз.
Челябинск примет чемпионат России в четвертый раз.
Следующий чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске на арене «Трактор». Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Чемпионат пройдет в Челябинске, это решение было принято исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России», — сообщил Коган.
Чемпионат России состоится в Челябинске в четвертый раз.