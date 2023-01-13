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19:47 (мск), источник: ТАСС

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Валиеву

ТАСС, 13 января. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано Российским антидопинговым агентством о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении пресс-службы.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете. 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Валиевой 16 лет, 25 декабря 2021 года она стала чемпионкой России. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

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