Тарасова обратилась к РУСАДА из-за Валиевой

«Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец-то оставить в покое со всеми этими разбирательствами», — заявила Тарасова. Она посчитала, что на 16-летнюю спортсменку окажет положительное влияние окончание расследования.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.