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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова обратилась к РУСАДА из-за Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к Российскому антидопинговому агентству из-за дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец-то оставить в покое со всеми этими разбирательствами», — заявила Тарасова. Она посчитала, что на 16-летнюю спортсменку окажет положительное влияние окончание расследования.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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