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20:35 (мск), источник: ТАСС

В МОК поддержали намерение WADA оспорить решение о невиновности фигуристки Валиевой

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МОК.

В пятницу WADA сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек», — говорится в заявлении пресс-службы.

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