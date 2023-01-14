В МОК поддержали намерение WADA оспорить решение о невиновности фигуристки Валиевой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МОК.

В пятницу WADA сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.