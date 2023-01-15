Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»

Американская фигуристка Джессика Калаланг вряд ли была бы на слуху, даже несмотря на медали чемпионата США. В медиа она засветилась по не самому приятному поводу — ее обвинили в употреблении допинга. Калаланг сдала положительную пробу на стимулятор, однако избежала наказания. Ей чудесным образом удалось доказать, что запрещенное вещество попало в организм через косметику. А теперь Джессика требует жесткого наказания для Валиевой, потому что «допинг есть допинг — последствия неизбежны». Двойные стандарты или внезапно изменившиеся взгляды на жизнь?

Калаланг запуталась в собственных жизненных принципах

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РУСАДА частично оправдала Камилу Валиеву по допинговому расследованию о положительной пробе на чемпионате России-2022. На нее активно реагировали по обе стороны Атлантики. В Америке скоро чемпионат США, но для трехкратного серебряного призера национального первенства Джессики Калаланг интереснее следить за перипетиями карьеры россиянки. Она возмущена решением дисциплинарного комитета РУСАДА и требует от ВАДА решительных действий. «Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию», — написала американка в своем Twitter. Вряд ли эта запись вызвала бы широкий резонанс. Желание бороться с допингом во всех его проявлениях можно было бы даже понять, если бы только не один нюанс: она сама была фигурантом допингового расследования, но в итоге отделалась испугом.

Два года назад Джессика-Ноэль Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата. Это запрещенный стимулятор, однако спортсменке удалось элегантно избежать дисквалификации. Ее адвокаты доказали, что указанное вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед. Не будем утверждать, что версия с меклофеноксатом в косметике не имеет права на жизнь. Возможно, все так и есть — и в таком случае здорово, что справедливость восторжествовала. Однако не находите, что Джессика сама себе противоречит? Комментируя ситуацию с Валиевой, она пишет, что допинг есть допинг и никаких оправданий быть не может. Наказание должно назначаться автоматически в любом случае. Однако почему в таком случае она сама не приняла бан после провального допинг-теста и добивалась снисхождения? Ведь это было бы справедливо и непредвзято…

МОК поддерживает стремление WADA оспорить решение РУСАДА в CAS

Расследование по делу Калаланг длилось восемь месяцев, во время отстранения Джессика и ее партнер Брайан Джонсон пропустили чемпионат мира в Стокгольме. После решения в пользу Джессики они вернулись на соревнования. Как раз вовремя — перед отбором на Олимпиаду в Пекин. И вполне даже успешно: на предолимпийском чемпионате США Калаланг/Джонсон заняли второе место. Однако на Игры их не взяли — национальная федерация предпочла пару, которая пропустила турнир. Официальной причиной были более стабильные результаты по ходу сезона и лучшие перспективы. Однако, возможно, олимпийский комитет США не хотел рисковать с девушкой, которая уже один раз попадалась на неудачном выборе косметики. Кто знает, чем бы она закупилась перед полетом в Китай? Или начала бы игнорировать строгий ковид-протокол. Провальный тест на COVID-19 кремом для губ уже не объяснить.

Текущая история с наездом на Камилу выглядит скорее как попытка обелить себя. Правда, откровенно неудачная, ведь в комментариях к записи Калаланг пользователи часто припоминают ей ее собственное прошлое. Она озвучила популярную в Америке и Европе позицию, но из ее уст такие слова звучат смешно. Другое дело — официальная позиция МОК, и вот она уже тревожит. Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства обжаловать решение РУСАДА по делу Валиевой. «МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек», — цитирует МОК ТАСС. Международный олимпийский комитет беспокоится за судьбу медалей командного турнира Пекина-2022, которые до сих пор остаются вакантными. И, судя по всему, будут до разбирательств в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Тренировка Камилы Валиевой 10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Как показала история с Джессикой — шансы на положительный исход для Валиевой все еще остаются. Другое дело, что все чаще в подобных разбирательствах в дело вступают двойные принципы, когда обвинения в свою сторону сразу же называют ложными, зато других заочно обвиняют во всех грехах.