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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля, сообщает «РИА Новости Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что переходу способствует тренер спортсменов Алексей Киляков. Предметные договорённости уже достигнуты. При этом отмечается, что вариант выступлений фигуристов за сборную США практически исключён.

Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин — сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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