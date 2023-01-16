Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля

Сообщается, что переходу способствует тренер спортсменов Алексей Киляков. Предметные договорённости уже достигнуты. При этом отмечается, что вариант выступлений фигуристов за сборную США практически исключён.

Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин — сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.