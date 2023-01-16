Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

«Не могу вам подтвердить информацию [о травме руки], — продолжила собеседница агентства, комментируя фото Косторной с перебинтованной рукой в соцсетях. — Два месяца назад Алена, готовясь к шоу, работала с парными элементами, а я спросила: “Зачем, ведь это опасно? И когда я поняла, что она хочет уйти в пары, я поставила ей условие — или тренировки, или шоу, или готовимся к следующему сезону, или парные элементы. Она выбрала второе. Я объяснила, что у нее могут быть проблемы со здоровьем”.