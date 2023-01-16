Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание
По информации ТАСС, чемпионки Европы в одиночном катании тренируется в паре с Георгием Куницей.
По информации ТАСС, чемпионки Европы в одиночном катании тренируется в паре с Георгием Куницей.
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы среди одиночниц Алена Косторная перешла в парное фигурное катание. Об этом ТАСС в понедельник сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.
«Она давно катается в парах, — сказала Буянова. — Косторная ушла к [тренеру Сергею] Рослякову, попросила попробоваться. Росляков подтвердил, что Алена изъявила желание кататься в парном катании. Она написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России».
По информации ТАСС, Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, своим партнером по шоу.
«Не могу вам подтвердить информацию [о травме руки], — продолжила собеседница агентства, комментируя фото Косторной с перебинтованной рукой в соцсетях. — Два месяца назад Алена, готовясь к шоу, работала с парными элементами, а я спросила: “Зачем, ведь это опасно? И когда я поняла, что она хочет уйти в пары, я поставила ей условие — или тренировки, или шоу, или готовимся к следующему сезону, или парные элементы. Она выбрала второе. Я объяснила, что у нее могут быть проблемы со здоровьем”.
Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.