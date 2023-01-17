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15:21 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Костомаров остается в медикаментозной коме, ухудшений в его состоянии нет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров остается в медикаментозной коме, но его близкие уверены, что он обязательно справится с болезнью. Об этом ТАСС рассказал друг Костомарова, двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф Максим Ставиский.

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Источник: РИА "Новости"

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, — сказал Ставиский. — Роман — сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет».

«Иногда приходится читать новости из “проверенных источников” о “резком ухудшении” его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких, — отметил Ставиский. — Мы с Ромой еще покатаемся».

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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