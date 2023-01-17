Фигурист Костомаров остается в медикаментозной коме, ухудшений в его состоянии нет

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, — сказал Ставиский. — Роман — сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет».

«Иногда приходится читать новости из “проверенных источников” о “резком ухудшении” его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких, — отметил Ставиский. — Мы с Ромой еще покатаемся».