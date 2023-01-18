Этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России
В марте Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований.
В марте Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований.
ТАСС, 18 января. Действующие санкции Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении России не позволяют проводить в стране этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Об этом в среду сообщает пресс-служба ISU.
1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.