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15:25 (мск), источник: ТАСС

Этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России

В марте Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 января. Действующие санкции Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении России не позволяют проводить в стране этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Об этом в среду сообщает пресс-служба ISU.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

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