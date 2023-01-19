Америка — не заграница: как российские тренеры ковали иностранных чемпионов

Пока нет информации о том, оформлено ли сотрудничество Тутберидзе и Грассля официально и станет ли оно полноценным. Если такое произойдет, то это будет далеко не первый случай работы российских тренеров с иностранными фигуристами. Наиболее известные истории — в материале РИА Новости Спорт.

После распада Советского Союза за рубеж на заработки хлынула целая волна тренеров, ковавших славу отечественного фигурного катания. Если считать в целом — таких специалистов будет не одна сотня. Многие знаменитые тренеры остались за рубежом жить, превратившись, таким образом, в тренером иностранных. Самые яркие примеры — Рафаэл Арутюнян, Наталья Дубова, Наталья Линичук. Есть и звездные тренеры, которые впоследствии вернулись в Россию. Но работали с иностранцами не только они, но и те мэтры, которые за рубеж никогда и не уезжали.

Алексей Мишин, например, в самые сложные времена оставался тренировать в родном Санкт-Петербурге. Но когда появилась такая возможность, он стал регулярно выезжать с учениками на зарубежные сборы. А там к его группе присоединялись многие иностранные спортсмены. Среди самых известных — двукратный чемпион мира из Швейцарии Стефан Ламбьель. Свои титулы этот фигурист завоевал в том числе и благодаря тому, что под руководством Мишина освоил четверной тулуп. Правда, тройной аксель Ламбьель прыгать нормально так и не научился — отечественный специалист, вероятно, решил оставить ограниченным арсенал конкурента его ученика Евгения Плющенко.

Алексей Мишин

Чемпионка мира из Италии Каролина Костнер — еще один продукт, созданный с использованием знаний российского Профессора. Неоднократные занятия на сборах у Мишина, а затем и постоянная работе в его группе в Санкт-Петербурге (в 2016—2017 годах, а также после Игр-2018) помогли ей выиграть 11 медалей чемпионатов Европы, из них пять золотых, шесть наград чемпионатов мира (среди них одну — высшего достоинства) и бронзу Олимпиады-2014 в Сочи. «Мишин заново открыл мне мир фигурного катания», — говорила Каролина о работе с выдающимся наставником уже на закате карьеры. А Профессор неоднократно называл Костнер своей самой прилежной ученицей.

Елена Чайковская в одном из интервью сказала: «Был период, когда все тренеры разъехались, и в России остались только я и Мишин». Действительно, Елена Анатольевна, которая привела к званию олимпийских чемпионов еще в советские времена ледовых танцоров Елена Пахомову и Александра Горшкова, Наталью Линичук и Геннадия Карпоносова, в длительные командировки за границу никогда не уезжала, оставаясь даже в трудные времена на Родине.

И тем не менее, работой с иностранными фигуристами Чайковская известна. В первую очередь, это литовский танцевальный дуэт Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас. Эти спортсмены под руководством Чайковской выиграли бронзовые медали чемпионатов Европы и мира, что для такой далеко не представительной в фигурном катании страны как Литва является невероятным успехом. Никто из специалистов никогда не сомневался, что, выступая за одну из ведущих в этом виде спорта держав, Дробязко и Ванагас собрали бы куда большую коллекцию наград. И не зря фигуристы получили высшие государственные награды Литвы (которых, впрочем, были лишены летом 2022 года за участие в шоу на территории России).

Елена Чайковская

Также Чайковская сотрудничала в конце 90-х — начале 2000-х годов с белорусской федерацией фигурного катания. Одним из самых известных ее учеников, представляющих флаг соседней страны, стал Сергей Давыдов — ныне один из ведущих тренеров школы ЦСКА. Также некоторое время за Белоруссию выступала тренировавшаяся под руководством Чайковской медалистка чемпионатов Европы и мира Юлия Солдатова.

Когда-то тренировавшаяся у Чайковской Татьяна Тарасова в середине 90-х уехала в США — как неоднократно объясняла, из-за отсутствия нормальных условий для тренировок в Москве. За океаном она продолжила работать с россиянами, и в 1998 году привела к победе на Олимпийских играх в Нагано Илью Кулика и танцевальный дуэт Оксана Грищук/Евгений Платов, а в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити золото завоевал ее ученик Алексей Ягудин. Но все это время Тарасова сотрудничала и с иностранными спортсменами, причем довольно со значительным их количеством. Так, у нее тренировались итальянские танцоры Барбара Фузар-Поли/Маурицио Маргальо, ставшие чемпионами мира 2001 года и бронзовыми призерами Игр-2002, израильтяне Галит Хаит/Сергей Сахновский, медалисты чемпионата мира 2002 года.

Не менее известны успехи и зарубежных одиночников, с которыми работала Тарасова. Так, одно время у нее тренировалась японка Сидзука Аракава, которая в 2006 году стала олимпийской чемпионкой. Уже после возвращения Тарасовой в Россию в 2005 году из Страны восходящего солнца в Москву для работы с выдающимся тренером приезжала Мао Асада, ставшая трехкратной чемпионкой мира. Среди учеников Татьяны Анатольевны — американцы Саша Коэн и Джонни Вейр, казахстанец Денис Тен и многие другие менее известные фигуристы.

Татьяна Тарасова

Тамара Москвина тоже, как и Тарасова, провела определенный период своей жизни в Америке — правда, не столь долгий: она работала за океаном четыре года. В отъезде Москвиной в США в 1999 году был и более глубокий смысл, нежели желание найти более комфортные условия: она готовила там к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити будущих чемпионов этих Игр Елену Бережную и Антона Сихарулидзе, постепенно знакомя с фигуристами американскую публику. Как тонкий стратег, Москвина считала эту работу важной частью будущего успеха, и в итоге она оказалась права.

Но параллельно знаменитый специалист вместе со своим супругом Игорем Москвиным работали и с американской парой Киоко Ина/Джон Циммерман, приведя их к трем золотым медалям национального чемпионата и бронзе чемпионата мира сезона-2001/2002. Впрочем, самой известной иностранной ученицей Москвиной является, конечно, японка Юко Кавагути. Под руководством Тамары Николаевны она начала тренироваться еще в Штатах, представляя Японию в паре с Александром Маркунцовым. Затем у Кавагути было два американских партнера, причем в тот период Москвина вместе со всей группой уже вернулась в Санкт-Петербург. И, наконец, с 2006 года Кавагути встала в пару с Александром Смирновым, начав выступать за Россию.

Тамара Москвина

Начинали работать в США и многие тренеры новой волны, следующей после советского поколения специалистов. Один из наиболее ярких ее представителей — Александр Жулин, который последние, самые звездные годы своей спортивной карьеры уже провел, работая на американском льду. В дуэте с Майей Усовой, тренируясь у Дубовой, он завоевал бронзу и серебро Олимпийских игр, соответственно, 1992 и 1994 годов, а также золото чемпионата мира 1993 года. После окончания спортивной карьеры Жулин остался в США и начал тренерскую деятельность. Именно тогда, еще находясь за океаном, он приступил к работе с будущими олимпийскими чемпионами Татьяной Навкой и Романом Костомаровым.

В середине 2000-х Жулин вернулся в Россию, а вместе с ним приехали и добившиеся заметных успехов иностранные фигуристы. И это были не только танцоры: так, в Москве с Жулиным работала японская одиночница Фумие Сугури. Но главным достижением российского тренера в работе с иностранцами стало золото чемпионата Европы 2011 года в танцах на льду Натали Пешала и Фабьяна Бурза. Правда, затем французы покинули группу Жулина, как говорили, из-за недовольства их успехами Федерацией фигурного катания на коньках России. С тех пор прямых конкурентов российским спортсменам Жулин не тренировал, хотя интересные иностранные ученики у него были, например, украинские танцоры Александра Назарова и Максим Никитин.

Александр Жулин

Начинал свою карьеру за океаном и Николай Морозов. Поначалу он работал ассистентом Тарасовой. А затем, прогремев как хореограф знаменитой программы «Зима» Алексея Ягудина, Морозов все чаще стал появляться в «уголках слез и поцелуев» в качестве тренера. Список его иностранных учеников обширен. Среди тех, с кем Николай Александрович добился наиболее значительных успехов — канадские танцоры Шэ-Линн Бурн и Виктор Краатц, ставшие чемпионами мира 2003 года, олимпийская чемпионка японка Сидзука Аракава, двукратная чемпионка мира японка Мики Андо, еще один фигурист из Японии Дайсукэ Такахаси, ставший с Морозовым серебряным призером чемпионата мира-2007.

В конце 2010 года Морозов принял приглашение ФФККР и вернулся в Россию. Вместе с ним приехали и некоторые его иностранные ученики. Так, француз Флоран Амодио стал под руководством российского тренера чемпионом Европы 2011 года. Тренировался у Морозова в Москве будущий двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, работали с ним также итальянские танцоры Анна Каппеллини и Лука Ланотте, которые уже не под его руководством выиграли чемпионат мира 2010 года.

Николай Морозов

Наконец, и Тутберидзе — наиболее успешный российский тренер последних лет, особенно в женском одиночном катании — еще до потенциального сотрудничества с Грасслем приводила к успехам иностранных фигуристов. Так, Элизабет Турсынбаева, выступая за Казахстан, выиграла серебро чемпионата мира 2019 года, став первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной сальхов в официальных соревнованиях. Морис Квителашвили, в юниорском возрасте выступавший за Россию, а с 2016 года представляющий Грузию, на протяжении всей карьеры до последнего времени тренировался у Тутберидзе и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года. Был момент, когда консультировался у российского тренера и призер Олимпийских игр 2018 и 2022 года японец Сема Уно — правда, в полноценное сотрудничество это не переросло.

Но, конечно же, работа Тутберидзе с Грасслем — если она будет вестись на постоянной основе — будет нести особый оттенок в связи с текущей политической ситуацией и логистическими трудностями. Тем интереснее будет последить, какой результат она принесет.