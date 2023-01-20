У Романа Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы со здоровьем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, несмотря на положительные тенденции в его состоянии. Об этом ТАСС в пятницу рассказал источник.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.

«Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Все надеются, что организм продолжит бороться», — сказал собеседник агентства.