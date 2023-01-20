Чайковскую утвердили главным тренером сборной России по фигурному катанию
Ранее должность главного тренера занимал Александр Горшков.
Ранее должность главного тренера занимал Александр Горшков.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом Чайковская рассказала ТАСС в пятницу.
«Меня уже давно назначили. Это происходит в третий раз, так что должность не новая», — сказала Чайковская.
Ранее должность главного тренера занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. 17 ноября он умер в возрасте 76 лет. Горшков в дуэте с Людмилой Пахомовой под руководством Чайковской в 1976 году стал олимпийским чемпионом в танцах на льду.
Самым успешным результатом сборной России под руководством Чайковской было выступление на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Тогда Алексей Урманов стал чемпионом в мужском одиночном катании, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — в соревнованиях спортивных пар, Оксана Грищук и Евгений Платов — в танцах на льду. Серебряные медали завоевали пара Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев и дуэт Майя Усова — Александр Жулин.
Чайковской 83 года, она является заслуженным тренером СССР, заслуженным тренером России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, а также чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.