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16:55 (мск), источник: ТАСС

Чайковскую утвердили главным тренером сборной России по фигурному катанию

Ранее должность главного тренера занимал Александр Горшков.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом Чайковская рассказала ТАСС в пятницу.

«Меня уже давно назначили. Это происходит в третий раз, так что должность не новая», — сказала Чайковская.

Ранее должность главного тренера занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. 17 ноября он умер в возрасте 76 лет. Горшков в дуэте с Людмилой Пахомовой под руководством Чайковской в 1976 году стал олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Самым успешным результатом сборной России под руководством Чайковской было выступление на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Тогда Алексей Урманов стал чемпионом в мужском одиночном катании, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — в соревнованиях спортивных пар, Оксана Грищук и Евгений Платов — в танцах на льду. Серебряные медали завоевали пара Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев и дуэт Майя Усова — Александр Жулин.

Чайковской 83 года, она является заслуженным тренером СССР, заслуженным тренером России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, а также чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

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