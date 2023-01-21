Жулин рассказал о причинах заболевания и госпитализации Костомарова

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят. Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», — сказал Жулин в эфире программы «Подкаст. Лаб» на Первом канале.