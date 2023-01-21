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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жулин рассказал о причинах заболевания и госпитализации Костомарова

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров мог попасть в реанимацию из-за простуды и похода в баню, которая усугубила воспалительный процесс в организме.

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Источник: РИА "Новости"

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку», где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. В новогодние праздники 45-летний Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят. Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», — сказал Жулин в эфире программы «Подкаст. Лаб» на Первом канале.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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