СМИ сообщили об изменении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

Об улучшении состояния фигуриста изданию сообщили два источника в окружении спортсмена. По словам первого, Костомарову становится лучше, и врачи дают более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.
Второй источник заявил, что, несмотря на улучшения, состояние олимпийского чемпиона остается тяжелым, хотя и не настолько, как несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что врачи собираются отключить Костомарова от аппарата ЭКМО. О госпитализации фигуриста стало известно во вторник, 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».