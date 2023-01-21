СМИ сообщили об изменении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

Об улучшении состояния фигуриста изданию сообщили два источника в окружении спортсмена. По словам первого, Костомарову становится лучше, и врачи дают более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.

Второй источник заявил, что, несмотря на улучшения, состояние олимпийского чемпиона остается тяжелым, хотя и не настолько, как несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что врачи собираются отключить Костомарова от аппарата ЭКМО. О госпитализации фигуриста стало известно во вторник, 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.