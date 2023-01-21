Фигуристку Зинину увезли на обследование после травмы на Кубке Первого канала
Спортсменка получила повреждение во время короткой программы на Кубке Первого канала.
Спортсменка получила повреждение во время короткой программы на Кубке Первого канала.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фигуристку Анастасию Зинину, получившую травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, увезли на медицинское обследование. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Спортсменка упала после исполнения тройного лутца и не смогла завершить программу. Зинина выступает за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.
«Зинину увозят на обследование. Характер травмы будет понятен только после обследования», — сообщили в пресс-службе.
Зининой 15 лет, она является призером этапов международной юниорской серии Гран-при и тренируется в клубе «Армия фигурного катания» под руководством Алексея Василевского.