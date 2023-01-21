Фигуристку Зинину увезли на обследование после травмы на Кубке Первого канала

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фигуристку Анастасию Зинину, получившую травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, увезли на медицинское обследование. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка упала после исполнения тройного лутца и не смогла завершить программу. Зинина выступает за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.

«Зинину увозят на обследование. Характер травмы будет понятен только после обследования», — сообщили в пресс-службе.