Команда Загитовой лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА-Арене».

По результатам женской короткой программы первой стала Софья Муравьева из команды «Нас не догонят», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева. Фигуристка набрала 85,54 балла. Второе место заняла Аделия Петросян из команды Загитовой (83,80 балла), третьей стала Софья Акатьева (команда Загитовой; 74,37).

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Во время исполнения короткой программы Анастасия Зинина из команды Валиевой упала после исполнения тройного лутца и не смогла продолжить выступление. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, характер травмы фигуристки будет понятен после медицинского обследования. Организаторы соревнований приняли решение вычесть наименьший результат у команды Загитовой. Таким образом, в общий зачет не пошел результат Вероники Яметовой (69,56).

В мужском одиночном турнире после короткой программы лидирует Андрей Мозалев из команды Валиевой (104,36). Второй результат показал Глеб Лутфуллин (команда Загитовой; 94,06), третий — Макар Игнатов (команда Валиевой; 91,05).

После короткой программы у пар лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Загитовой; 86,09). Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Валиевой; 81,72), третьими — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (команда Загитовой; 79,98). В общем зачете команда Загитовой лидирует с 745,68 балла, фигуристы команды Валиевой набрали 738,31 балла. Произвольную программу фигуристы представят 22 января.