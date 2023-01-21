Команда Загитовой лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала
Команде «Красная машина» противостоит команда «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.
Команде «Красная машина» противостоит команда «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, лидирует после коротких программ на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА-Арене».
По результатам женской короткой программы первой стала Софья Муравьева из команды «Нас не догонят», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева. Фигуристка набрала 85,54 балла. Второе место заняла Аделия Петросян из команды Загитовой (83,80 балла), третьей стала Софья Акатьева (команда Загитовой; 74,37).
Во время исполнения короткой программы Анастасия Зинина из команды Валиевой упала после исполнения тройного лутца и не смогла продолжить выступление. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, характер травмы фигуристки будет понятен после медицинского обследования. Организаторы соревнований приняли решение вычесть наименьший результат у команды Загитовой. Таким образом, в общий зачет не пошел результат Вероники Яметовой (69,56).
В мужском одиночном турнире после короткой программы лидирует Андрей Мозалев из команды Валиевой (104,36). Второй результат показал Глеб Лутфуллин (команда Загитовой; 94,06), третий — Макар Игнатов (команда Валиевой; 91,05).
После короткой программы у пар лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Загитовой; 86,09). Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Валиевой; 81,72), третьими — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (команда Загитовой; 79,98). В общем зачете команда Загитовой лидирует с 745,68 балла, фигуристы команды Валиевой набрали 738,31 балла. Произвольную программу фигуристы представят 22 января.
Кубок Первого канала проводится в третий раз, в 2021 году турнир проходил в Москве, а в 2022 году — в Саранске. Двукратным победителем соревнований является команда «Красная машина», капитаном которой была Загитова. Ранее ей противостояла команда «Время первых», капитаном которой была серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева.