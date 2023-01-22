Фигуристка Зинина избежала перелома после падения на Кубке Первого канала

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анастасия Зинина избежала серьезной травмы после падения во время короткой программы на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС в субботу сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.

Зинина, которая выступала в составе команды Камилы Валиевой «Нас не догонят», упала при исполнении тройного лутца в короткой программе, спортсменка покинула лед с помощью врачей. Позже она отправилась в больницу.

«Они едут из больницы. У Насти ушиб. Слава богу, перелома нет», — сказал Василевский.