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00:23 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Зинина избежала перелома после падения на Кубке Первого канала

Тренер спортсменки Алексей Василевский сообщил, что она получила ушиб.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анастасия Зинина избежала серьезной травмы после падения во время короткой программы на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС в субботу сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.

Зинина, которая выступала в составе команды Камилы Валиевой «Нас не догонят», упала при исполнении тройного лутца в короткой программе, спортсменка покинула лед с помощью врачей. Позже она отправилась в больницу.

«Они едут из больницы. У Насти ушиб. Слава богу, перелома нет», — сказал Василевский.

В произвольной программе в воскресенье Зинину заменит Ксения Гущина.

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