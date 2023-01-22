Фигуристка Зинина избежала перелома после падения на Кубке Первого канала
Тренер спортсменки Алексей Василевский сообщил, что она получила ушиб.
Тренер спортсменки Алексей Василевский сообщил, что она получила ушиб.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анастасия Зинина избежала серьезной травмы после падения во время короткой программы на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС в субботу сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.
Зинина, которая выступала в составе команды Камилы Валиевой «Нас не догонят», упала при исполнении тройного лутца в короткой программе, спортсменка покинула лед с помощью врачей. Позже она отправилась в больницу.
«Они едут из больницы. У Насти ушиб. Слава богу, перелома нет», — сказал Василевский.
В произвольной программе в воскресенье Зинину заменит Ксения Гущина.