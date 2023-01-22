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14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Упавшая на Кубке Первого канала фигуристка проведет неделю в больнице

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время Кубка Первого канала, сообщила, что проведет из-за ушиба неделю в больнице.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Зинина неудачно упала в короткой программе и не смогла закончить выступление. Спортсменка покинула лед с посторонней помощью. Во второй день Кубка Первого канала Зинину заменит Ксения Гущина.

«Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отек тканей. К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице. Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить», — написала она в соцсетях.

Кубок Первого канала проходит в Москве 21—22 января.

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