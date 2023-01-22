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22 января, источник: Спорт-Экспресс

Догнали и перегнали. Команда Загитовой снова выиграла Кубок Первого канала, но главная звезда — Трусова

Кубок Первого канала принес успех «Красной машине».

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Борьбы между «Красной машиной» и их соперниками в очередной раз не получилось. Как сказал Петр Гуменник, «практика показывает, что на Кубке Первого канала красный — цвет победы». Более того, российский одиночник угадал разницу. Сказал, что будет 70 баллов — оказалось 68,77. Но вряд ли тут имеет смысл пенять только на составы.

Составы были равными номинально, но оказались неравны в конкретный уик-энд

А как все начиналось. Камила и Алина мило общались в зоне трибун своих команд за полтора часа до начала соревнований, раскладывая плакатики и игрушки. Загитова — и это было видно — хотела выиграть. Есть подозрение, что Валиева вообще узнала о капитанстве перед самыми соревнованиями. Самоделкина появилась в списке участников в последний момент и еще недавно не подозревала о своем статусе. Зная Первый канал — наверняка были бы не прочь устроить хайповый ремейк Загитова vs Медведева. Но больше аргументов в пользу этой версии нет — кроме грустных глаз Жени в кадре, крыть нечем.

Но это все неважно и заигранно. Загитова выиграла прежде всего потому, что ее фигуристы подошли к турниру в лучшей форме. В новогодние праздники спортсмены действительно могут позволить себе больше, чем обычно, так что не все выходили из них в лучшем состоянии. Возможно, так получилось, что здесь и сейчас Гуменник в произвольной оказался сильнее Семененко, а Самарин — Игнатова. Хотя интересно, что у мужчин обе программы выиграли синие — Мозалев и Алиев, у пар — произвольную (Бойкова/Козловский), у женщин — короткую (Муравьева). То есть по программам выиграли как раз валиевцы — и если бы система была другая, не быть «Красной машине» чемпионом.

Источник: Спорт-Экспресс

Бойкова/Козловский и Алиев оставили Валиеву в игре

Красные могли в воскресенье оторваться сразу, еще в парах, — но новогоднего чуда раздали Бойкова/Козловский, которые, как и на чемпионате России, обыграли Мишину и Галлямова в произвольной программе. С выброса упали и те и другие — но Саша с Димой были чище в других элементах и выучили перед сезоном старший каскад 3+2+2, который дороже, чем 3+1+3.

Далее шли мужчины — и здесь снова синие были очень близки благодаря неудаче Александра Самарина. Самый опытный русский одиночник турнира воткнул четверной лутц и уверенно шел чуть ли не на 200 баллов. Но последние три прыжковых элемента едва не закончились травмами.

Выиграл произволку Алиев, который в субботу оказался даже не на дне, а на днище — чемпион Европы меня поправил в этой формулировке. Дима вообще был, как всегда, красноречив и словоохотлив — и даже рассказал, как в юности однажды оставил на борту два зуба во время проката на «Ухта Cup».

Марк Кондратюк и Александра Трусова | Источник: Спорт-Экспресс

Трусова сорвала аншлаг у женщин

А вот у женщин получилось нестандартно. Выиграла по сумме «Красная машина», которая и так вела к последнему виду 28 баллов. У женщин в произволке заслуженно стала первой Акатьева, а по сумме хорошо выглядела Муравьева, которая собрала золото и серебро в двух программах.

Но по-хорошему, турнир женщин выиграла Трусова. Почему? Прямо во время произвольной программы женщин Александра взяла и написала в свой 200-тысячный Telegram-канал, что ждет всех на автограф-сессию у магазина с собственной атрибутикой. На трибунах начали появляться проплешины — причем как на верхнем, так и на нижнем ярусе. Фанаты Трусовой — платежеспособная группа населения, а не только школьницы без своих доходов.

Затем Трусова объявила, что ее не пускают на собственную фан-встречу (что бы это ни значило).

Наконец людям удалось собраться. Подсчет по головам показал, что в очереди стояло 199 человек, но поток продолжал прибывать.

Загитова тоже собрала в концовке турнира толпу — из своих сокомандников. Ее качали, с ней прыгали… Но не покидало во всем этом ощущение запрограммированности. Валиева — не Медведева и не стала говорить о непризнании поражения. Но, может быть, стоит подумать о переименовании команд?

А лично мне результат понравился — я выиграл спор у коллеги Константина Лесика, и собранная мной из участников команда «Красная морщина» также победила. Теперь коллеге придется обежать «Мегаспорт» в одних трусах, а мне не придется перекрашивать волосы в цвет Трусовой. То еще шоу.

Дмитрий Кузнецов

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