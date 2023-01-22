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22 января, источник: Lenta.Ru

Валиева прокомментировала решение лишить ее титула чемпионки России

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение лишить ее титула чемпионки России 2022 года. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат России проходит каждый год», — оценила ситуацию фигуристка. Она также заявила, что довольна оправдательным вердиктом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в CAS. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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