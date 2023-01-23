Тринадцатый день в реанимации: что известно о состоянии Костомарова

Что случилось с Костомаровым?

Костомаров на протяжении новогодних праздников выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Часть шоу проходила на открытом воздухе, а в центральной части России в те дни стояли сильные морозы. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию, ныне хореограф Максим Ставиский рассказывал РИА Новости, что Костомаров уже тогда чувствовал некоторое недомогание, но продолжал участвовать в шоу.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Эту же информацию подтвердил и заслуженный тренер России Александр Жулин. Он отметил, что спортсмен кашлял, но у него не было температуры. При этом после выступлений Роман, по информации Жулина, ходил в баню, что и могло, по мнению специалиста, усугубить болезнь. 10 января Костомарова госпитализировали в «Коммунарку» с пневмонией и в тот же день подключили к ИВЛ, а затем и к аппарату ЭКМО, который обычно используется при возникновении острой дыхательной недостаточности.

Дальше началась тяжелая борьба за жизнь. Супруга фигуриста Оксана Домнина рассказывала РИА Новости, что врачи называли его состояние как стабильно тяжелое. Первые дни были самыми сложными, однако потом начали поступать слегка обнадеживающие новости. Бывший партнер Костомарова в танцах на льду Татьяна Навка, по информации друга фигуриста Юрия Батурина в социальных сетях, «поставила на уши всех», и сейчас здоровьем спортсмена занимаются лучшие врачи Москвы.

Наконец-то улучшение состояния?

Двадцатого января «Матч ТВ» стало известно, что Романа могут отключить от ЭКМО в связи с улучшением состояния. «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста сообщил, что состояние госпитализированного олимпийского чемпиона приобрело положительную динамику.

«Один из них отметил, что фигуристу становится лучше и врачи стали давать более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации», — указано в публикации.

Другой источник подтвердил данные об улучшении состояния за последние несколько дней, при этом отметив, что оно остается очень тяжелым. За фигуриста переживает огромное количество людей не только в России, но и во всем мире. Регулярно в поддержку Костомарова высказывает и заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Он простудился, у него воспаление легких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим дает вот такие кошмарные последствия. Хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать, надеемся на улучшения. Он сильный человек. Зажигаем свечи, молимся и думаем о нем», — сказала Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.