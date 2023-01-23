В федерации подтвердили перенос финала Гран-при России по фигурному катанию в Петербург
Изначально соревнования должны были пройти в Сочи.
Изначально соревнования должны были пройти в Сочи.
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила перенос финала Гран-при России в Санкт-Петербург. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.
22 января о переносе турнира в Санкт-Петербург в эфире Первого канала сообщил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Изначально соревнования должны были пройти в Сочи.
Также ФФККР сообщила о переносе в Санкт-Петербург юниорского турнира «Кубок федерации». Соревнования изначально должны были пройти в Сочи. Финал Гран-при России состоится с 3 по 5 марта, турнир «Кубок федерации» — с 1 по 3 марта.