В федерации подтвердили перенос финала Гран-при России по фигурному катанию в Петербург

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила перенос финала Гран-при России в Санкт-Петербург. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

22 января о переносе турнира в Санкт-Петербург в эфире Первого канала сообщил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Изначально соревнования должны были пройти в Сочи.