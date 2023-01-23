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17:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Петербурге, а не в Сочи

Фигуристы должны приехать в город на Неве с 3 по 5 мая.

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Источник: АиФ

В Петербург перенесли проведение престижного финала Гран-при по фигурному катанию. Он будет проходить в Северной столице с 3 по 5 марта. Об этом в эфире Первого канала заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Позже информация о переносе соревнований появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, финал Гран-при по фигурному катанию — ежегодное соревнование среди элиты мирового фигурного катания, его организует Международный союз конькобежцев. Финал Гран-при является завершающим соревнованием серии этапов Гран-при.

До этого предполагалось, что финальная часть соревнований должна была пройти в Сочи.

Ранее заслуженный тренер Тамара Москвина рассказала в интервью «АиФ» о целой серии внутренних соревнований в России, которые по своему качеству не уступают международным турнирам. Это обеспечивает развитие фигурного катания в стране, несмотря на санкции.

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