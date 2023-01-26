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30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
26 января, источник: Sport24

«Суперспособностей у Загитовой не было». Как Алина становилась звездой фигурки

Рассказывает тренер Наталья Антипина.

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Источник: Sport24

До того, как попасть в группу Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова тренировалась у Дамиры Пичугиной и Натальи Антипиной.

Будущая чемпионка пришла к Наталье Антипиной в 6 лет. Прыгать Алина еще не умела, но уже выделялась артистизмом, чувствовались хорошие хореографические данные. Как позже вспоминала Антипина, каких-то предпосылок большого пути поначалу не было — фигуристка развивалась постепенно.

— Только труд, суперспособностей у девочки не было. Я считаю, это пример для многих: нужно работать, тренироваться — и все может быть.

На тренировки с желанием работать Алина приходила не всегда, приходилось заставлять. Тут на помощь приходила мама — Антипина отмечает, что в успехе ее бывшей ученицы лежит огромная заслуга Ляйсан:

«Когда у девочки что-то не получалось или не возникало желания что-то сделать, то хватало разговора с мамой, чтобы вернуться к проблеме и решить ее».

Со временем, благодаря разговорам с тренерами и мамой, Загитова стала трудиться более сознательно. Антипина вспоминает, что «как только Алина начинала выкладываться полностью — сразу же появлялись результаты».

В Ижевске Алина занималась фигурным катанием шесть лет, причем с перерывами — порой неделями не ходила на тренировки, да и вообще семь раз пыталась бросить этот вид спорта. Но все же решила стать фигуристкой, которая через несколько лет побьет кучу рекордов и соберет «Золотой шлем».

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