Находящийся в реанимации Костомаров начал приходить в сознание

Источник рассказал, что предыдущая ночь прошла спокойно и без изменений. «Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что развитие болезни у Костомарова спровоцировал поход в баню. «Он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сообщил Жулин.