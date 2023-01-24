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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Находящийся в реанимации Костомаров начал приходить в сознание

Состояние находящегося в реанимации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться. Об этом стало известно «Матч ТВ» от источника, знакомого с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Источник рассказал, что предыдущая ночь прошла спокойно и без изменений. «Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что развитие болезни у Костомарова спровоцировал поход в баню. «Он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сообщил Жулин.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У 45-летнего спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Фигурист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом.

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