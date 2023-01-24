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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Костомаров начал разговаривать

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в больнице с начала января, пришёл в сознание и начал разговаривать, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

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Источник: РИА "Новости"

По словам источника, состояние фигуриста постепенно улучшается, поражение лёгких стало меньше, также спал отёк. Медики продолжают вести наблюдение за здоровьем Костомарова и проводят лечение, в том числе они вводят снотворное для полного восстановления организма.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку».

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