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19:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Пришедший в сознание Костомаров начал разговаривать

Появились новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

По информации собеседника телеканала, пришедший в сознание Костомаров начал разговаривать. Также у спортсмена уменьшилось поражение легких и спал отек. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят ему снотворное для полного восстановления организма.

О том, что Костомаров начал приходить в сознание, стало известно 24 января. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что фигуриста отключили от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У 45-летнего спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата ЭКМО, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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