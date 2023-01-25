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12:46 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированный фигурист Костомаров все еще подключен к ИВЛ

Глобальных изменений в состоянии олимпийского чемпиона пока нет, отметил собеседник агентства.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает быть подключенным к аппарату ИВЛ, глобальных изменений в его состоянии не наблюдается. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

«Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл. Но глобальных изменений пока нет», — сказал собеседник агентства.

10 января вице-чемпион Олимпийский игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, однако 24 января необходимость в этом пропала.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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