Госпитализированный фигурист Костомаров все еще подключен к ИВЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает быть подключенным к аппарату ИВЛ, глобальных изменений в его состоянии не наблюдается. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

«Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл. Но глобальных изменений пока нет», — сказал собеседник агентства.

10 января вице-чемпион Олимпийский игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, однако 24 января необходимость в этом пропала.