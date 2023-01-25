Вышедшему из комы Роману Костомарову может потребоваться операция

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только накануне фигурист пришёл в себя и стал разговаривать с родственниками. До сих пор Роман не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К тому же у Костомарова сильно скачет температура. Большую часть времени он проводит во сне.