Камила Валиева: «На Олимпиаде у меня было две эмоции — невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада»
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самом ярком впечатлении в спорте.
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самом ярком впечатлении в спорте.
«Самое яркое впечатление от спорта? Олимпийские игры. Они всегда самые яркие в жизни любого спортсмена. У меня там было две эмоции — невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада, и еще», — сказала Валиева в интервью на марафоне общества «Знание».
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении фигуристки.
В личном турнире она заняла четвертое место.