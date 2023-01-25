Камила Валиева: «На Олимпиаде у меня было две эмоции — невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада»

«Самое яркое впечатление от спорта? Олимпийские игры. Они всегда самые яркие в жизни любого спортсмена. У меня там было две эмоции — невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада, и еще», — сказала Валиева в интервью на марафоне общества «Знание».