Валиева рассказала о мыслях о завершении карьеры

Спортсменка подчеркнула, что они никогда не были категоричными. «Не было такого, что все, завтра я не катаюсь. Сложные моменты есть у всех, особенно когда что-то не получается. Ты думаешь, что это катастрофа, но это часть спорта», — заявила Валиева. Спортсменка также подчеркнула важность отдыха для спортсменов.