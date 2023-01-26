Евгения Медведева объяснила, почему она — крутая фигуристка

— Последней. Сейчас уже такого правила нет, но на чемпионатах мира, Европы и чемпионате России всегда лидер после короткой программы автоматически катается последним, и это такая привилегия. То есть, если ты катаешься последним в произвольной программе, значит, ты крутой. Ну и как бы… Ну хотелось бы поскромнее звучать, но на крупных соревнованиях я всегда каталась последняя, потому что я их в основном выигрывала. Поэтому я привыкла как-то к тому, что я завершаю турнир, поэтому последней, — заявила Медведева в интервью «Europa Plus».