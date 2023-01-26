Валиева выступила с заявлением после болезни
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Победительница командного турнира Олимпиады-2022 по фигурному катанию Камила Валиева сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после болезни.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Победительница командного турнира Олимпиады-2022 по фигурному катанию Камила Валиева сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после болезни.
«Я уже на льду. Я уже вышла на тренировки во вторник. Активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», — сказала Валиева в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее 16-летняя фигуристка заявила, что планирует выступить в Финале Гран-при России, который состоится с 3 по 5 марта. Валиева из-за недавно перенесенной болезни пропустила Кубок Первого канала, выступив на этом турнире в роли капитана одной из команд.