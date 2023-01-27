Загитова в откровенном топе покорила подписчиков: «Нимфа. Греческая богиня»
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале снимки с новой, яркой фотосессии.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале снимки с новой, яркой фотосессии.
На представленных кадрах 20-летняя Загитова позирует в откровенном белом топе и длинной юбке того же цвета.
Подписчики не остались равнодушны к образу Алины:
«Как греческая богиня!».
«Нимфа».
«Вау, красота нереальная».
«Ну вот что она творит! Остановись, Алина».
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с ноября 2019 года.