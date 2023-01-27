Загитова в откровенном топе покорила подписчиков: «Нимфа. Греческая богиня»

На представленных кадрах 20-летняя Загитова позирует в откровенном белом топе и длинной юбке того же цвета.

Подписчики не остались равнодушны к образу Алины:

«Как греческая богиня!».

«Нимфа».

«Вау, красота нереальная».

«Ну вот что она творит! Остановись, Алина».