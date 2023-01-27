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21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
27 января, источник: Sport24

Загитова в откровенном топе покорила подписчиков: «Нимфа. Греческая богиня»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале снимки с новой, яркой фотосессии.

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На представленных кадрах 20-летняя Загитова позирует в откровенном белом топе и длинной юбке того же цвета.

Подписчики не остались равнодушны к образу Алины:

«Как греческая богиня!».

«Нимфа».

«Вау, красота нереальная».

«Ну вот что она творит! Остановись, Алина».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с ноября 2019 года.

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