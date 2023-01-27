Стало известно об изменении состояния госпитализированного Костомарова
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду находится в реанимации с 10 января. Его госпитализировали с пневмонией, позднее он был переведен в больницу в Коммунарке.
Состояние Костомарова остается стабильно тяжелым. 24 января стало известно, что спортсмена отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Однако врачи по-прежнему вынуждены прибегать к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).