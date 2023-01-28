Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Боруссия М
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Бохум
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Вольфсбург
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Торпедо
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Спартак
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Кремонезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
29.01
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.01
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.01
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
25
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Ранее стало известно, что Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда также пропустят турнир.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь