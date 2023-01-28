Находящемуся в больнице Костомарову становится лучше, сообщают СМИ

По информации источника, врачи пристально следят за сердцем больного, ему делают массаж. У 45-летнего спортсмена спала высокая температура, и ритм его сердцебиения приходит в норму.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали 10 января с пневмонией. Около двух недель он был подключен к аппарату ЭКМО.