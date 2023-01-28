Стало известно о положительных изменениях состояния Костомарова
Стало известно о положительных изменениях состояния госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Стало известно о положительных изменениях состояния госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, у 45-летнего бывшего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Костомаров уже общается с родными.
27 января РБК со ссылкой на свой источник подтвердил положительную динамику состояния Костомарова и добавил, что процесс восстановления будет небыстрым. «Матч ТВ» уточнил, что мужчина по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
25 января появилась информация, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Кардиологи решали, можно ли вылечить его медикаментами или потребуется операция.
Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.