Стало известно о положительных изменениях состояния Костомарова

По информации телеканала, у 45-летнего бывшего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Костомаров уже общается с родными.

27 января РБК со ссылкой на свой источник подтвердил положительную динамику состояния Костомарова и добавил, что процесс восстановления будет небыстрым. «Матч ТВ» уточнил, что мужчина по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

25 января появилась информация, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Кардиологи решали, можно ли вылечить его медикаментами или потребуется операция.