Выступающая за Грузию россиянка выиграла ЧЕ по фигурному катанию
Представляющая Грузию Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию.
Представляющая Грузию Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию.
Турнир проходит в финском Эспоо. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 199,91 балла (69,81+130,10). Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира бельгийка Луна Хендрикс (193,48; 67,85+125,63), третьей стала швейцарка Кимми Репонд (192,51; 63,83+128,68).
Губановой 20 лет, до 2021 года она выступала за Россию. Она является двукратным серебряным призером Финала Кубка России. После смены спортивного гражданства Губанова стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх в Пекине.
Чемпионат Европы завершится 28 января произвольной программой танцевальных дуэтов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.