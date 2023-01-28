Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Бохум
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Вольфсбург
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Торпедо
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Спартак
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Кремонезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
29.01
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.01
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
29.01
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.01
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
29.01
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.01
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
25
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Выступающая за Грузию россиянка выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Представляющая Грузию Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию.

Наверх
Источник: AFP 2022

Турнир проходит в финском Эспоо. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 199,91 балла (69,81+130,10). Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира бельгийка Луна Хендрикс (193,48; 67,85+125,63), третьей стала швейцарка Кимми Репонд (192,51; 63,83+128,68).

Губановой 20 лет, до 2021 года она выступала за Россию. Она является двукратным серебряным призером Финала Кубка России. После смены спортивного гражданства Губанова стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх в Пекине.

Чемпионат Европы завершится 28 января произвольной программой танцевальных дуэтов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американец оскорбил русского хоккеиста. Совсем совесть потерял?
Воевавшая с Тарасовой чемпионка вернулась из США. Что задумала Линичук?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь