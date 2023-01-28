Выступающая за Грузию россиянка выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Турнир проходит в финском Эспоо. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 199,91 балла (69,81+130,10). Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира бельгийка Луна Хендрикс (193,48; 67,85+125,63), третьей стала швейцарка Кимми Репонд (192,51; 63,83+128,68).

Губановой 20 лет, до 2021 года она выступала за Россию. Она является двукратным серебряным призером Финала Кубка России. После смены спортивного гражданства Губанова стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх в Пекине.

Чемпионат Европы завершится 28 января произвольной программой танцевальных дуэтов.