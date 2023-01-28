Русская фигуристка шокировала Европу — выиграла главный турнир континента! Хотя России там не должно быть. Как так?

Произвольную девушек-одиночниц на чемпионате Европы в Эспоо организаторы решили оставить до последнего дня соревнований. В короткой программе случилась настоящая сенсация — фаворит турнира Луна Хендрикс серьезно ошиблась на каскаде и уступила экс-россиянке Анастасии Губановой, представляющей Грузию. А в борьбу за бронзу могли вступить сразу семь фигуристок.

Технический уровень европеек, ожидаемо, не блистал. Зато некоторые из участниц отметились яркими и эмоциональными выступлениями. Например, финка Янна Юркинен покорила домашнюю публику постановкой под композицию Альфреда Шнитке. Несмотря на падение с недокрученного тройного лутца, фигуристка выглядит очень перспективной и уже скручивает даже каскад тройной лутц-тройной тулуп. А для подрастающего поколения Юркинен заработала вторую квоту на следующем чемпионате Европы, заняв итоговое седьмое место.

Нина Петрыкина — лидер сборной Эстонии. К сожалению, ей не удалось избежать ошибок — подвели проблемы со здоровьем и не топовая на данный момент физическая готовность. Однако интересные и небанальные постановки точно притягивают зрителей. Сегодня это шестой результат. Буквально на пару баллов ее обошла тезка Нина Пинцарроне, которая представляет Бельгию. Дебютантка крупных турниров выступила очень достойно, допустив в произвольной только степ-аут на тройном флипе. Девушке всего 16 лет, но для страны две спортсменки в топ-5 на Европе — настоящее достижение. Радостно, что за Хендрикс появилась перспективная Пинцарроне.

Выступление Анастасии Губановой на чемпионате Европы 2023

После ошибки в короткой представительнице Польши Екатерине Кураковой пришлось реабилитироваться. Ведь именно ей перед началом чемпионата Европы пророчили бронзу. Она неплохо сделала свой фирменный каскад тройоной лутй-ойлер-тройной флип. Но следом не получился второй тройной лутц — из-за недокрута ей пришлось страховаться второй ногой на приземлении. Тем не менее остальные прыжки у Кати получились довольно «бюджетными». Чистыми, но очень напряженными, с долгой подготовкой. Так что щедрых плюсов Куракова не получила. 125,09 за произвольную — четвертое место.

Кимми Репонд совершенно неожиданно ворвалась в тройку призеров. От 16-летней швейцарки вряд ли кто-то предполагал двух чистых прокатов в Эспоо. После короткой у нее было небольшое преимущество по баллам, так что ошибаться ей не стоило. С этой задачей Репонд справилась на ура — идеально чистый прокат под «Exogenesis» группы Muse. По технике исполнения флипа она немного напоминает Евгению Медведеву. Сама Медведева также отметила этот факт и пошутила, что в отличие от нее, лутц Кимми с наружного ребра, и это полезное отличие. Сумасшедшие 128,68 балла — реакцию Репонд даже повторили в слоу-мо! Визг и счастье 16-летней дебютантки.

Луна Хендрикс решила добавить капельку интриги в женский турнир. Изначально она должна была приехать в Эспоо за практически гарантированным золотом и добавить в личную копилку первый серьезный титул. На тренировках в Финляндии бельгийка выглядела уверенно и штамповала тройные прыжки. Но, кажется, морально Хендрикс оказалась не готова к большому золоту. Лутц и флип во второй половине завершились недокрутами и падениями. В итоге Луна едва обошла Кимми — бельгийку спасли компоненты и накопленный авторитет в глазах судей. 125,63 балла — серебро чемпионата Европы.

Развал Хендрикс открыл дорогу к золоту Анастасии Губановой. Экс-россиянка выходила на финский лед под невероятным прессингом. С одной стороны, это шанс всей жизни. С другой — лидерство после короткой могло морально придавить Настю. После двух первых прыжковых элементов — каскада тройной лутц-тройной тулуп и двойного акселя — стало ясно, что отдавать победу Губанова не намерена. Чуть-чуть ее подвел тройной флип, но даже с большого недокрута в половину оборота фигуристка не упала, чудом удержавшись. В финале программы Настя не смогла сдержать эмоции и заплакала. 130,10 балла — и грузинская фигуристка становится новой чемпионкой Европы!