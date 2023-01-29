Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Талалайкина заявила, что рада выступать на родине

Прошлый сезон 20-летняя спортсменка провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

28—29 января Талалайкина выступила на чемпионате Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали для нее первыми после возвращения. Фигуристка допустила ошибки в обеих программах.

«Несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю и что вернулась домой. Конечно, лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. А для результата надо больше работать, чтобы все получалось», — приводит слова фигуристки РИА Новости.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.