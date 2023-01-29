Шестнадцатилетняя фигуристка выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.