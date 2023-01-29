Шестнадцатилетняя фигуристка выиграла чемпионат Санкт-Петербурга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Ксения Гущина одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Ксения Гущина одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
По итогам короткой и произвольной программ Гущина набрала 220,13 балла (72,57+147,56). Второе место заняла Полина Свириденко (205,51; 70,86+134,65). На третьей позиции расположилась Дарья Осипова (197,73; 66,65+131,08).
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.