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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестнадцатилетняя фигуристка выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Ксения Гущина одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам короткой и произвольной программ Гущина набрала 220,13 балла (72,57+147,56). Второе место заняла Полина Свириденко (205,51; 70,86+134,65). На третьей позиции расположилась Дарья Осипова (197,73; 66,65+131,08).

Позднее в воскресенье произвольную программу представят мужчины.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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