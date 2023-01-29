Положительную динамику состояния Костомарова подтвердили

28 января стало известно о положительных изменениях состояния фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Отмечалось, что у 45-летнего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Также Костомаров уже общается с родными.

«Действительно все так», — сообщил собеседник «Ленты.ру», комментируя сообщения о положительной динамике состояния Костомарова.

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).